Cominciano i test delle tute da trasbordo dei piloti dei Su-57

Sono cominciati i test per le tute dei piloti del nuovo caccia russo Su-57, ha riferito a Sputnik il costruttore capo di Svezda, produttore di sistemi di supporto vitale per i piloti, Sergei Pozdnyakov.

Questa tuta per i piloti dell'aviazione saprà sopportare meglio il pilotaggio di un sovraccarico.

"Abbiamo dato alla società Sukoj cinque set di tute da trasbordo. Ora è appena iniziata la fase di volo, per la valutazione, è ancora presto per parlare di risultati ottenuti" ha detto Pozdnyakov. Svezda produce caschi-maschera per i piloti di Su-57. I test per i caschi si svolgono da molto tempo. Secondo Pozdnyakov, dopo la consegna delle tute, si terranno i test per tutti i sistemi di supporto vitale dei piloti.

Il Su-57 è un caccia multiruolo di quinta generazione, sviluppato dalla Sukoj. È stato progettato per la distruzione di obiettivi aerei, terrestri e marittimi con sistema di difesa anti aerea, ricognizione a lungo raggio, e distruzione di sistemi di controllo aereo nemico.

Il primo volo del Su-57 ha avuto luogo all'inizio del 2010 al Komsomolske sull'Amur. La prima partita di serie dei mezzi verrà ricevuta nel 2019.