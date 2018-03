Ambasciata russa: quale missione diplomatica USA in Russia è meglio chiudere?

L'ambasciata russa a Washington chiede di scegliere quale dei consolati generali sul territorio russo vale la pena di chiudere in risposta alle misure prese ieri dagli USA. Il voto su quale missione diplomatica chiudere si dà su Twitter.

"L'amministrazione USA ha annunciato la chiusura del Consolato generale della Russia a Seattle. Quale Consolato USA in Russia chiuderesti, se potessi scegliere?" si legge sulla pagina dell'ambasciata. Gli utenti del microblog hanno tre opzioni: la missione diplomatica a Vladivostock, a Ekaterinburg, a San Pietroburgo. A partire dalle 10 di mattina oggi hanno votato quasi 49 mila persone. I risultati delle votazioni saranno resi noti in seguito.

Le autorità americane hanno deciso di espellere 60 diplomatici russi e chiudere il Consolato generale a Seattle per l'avvelenamento nel Regno Unito dell'ex colonnello della GRU Sergei Skripal, lasceranno gli USA 48 dipendenti dell'ambasciata e 12 membri della rappresentanza permanente russa alle Nazioni Unite a New York.

Ieri la consigliera consolare Halit Aisin ha detto a Sputnik che il consolato generale a Seattle non ha ricevuto notifiche ufficiali per la chiusura. "Le autorità americane hanno informato l'ambasciata, ma noi non abbiamo ancora visto niente" ha sottolineato la Aisin.