Twitter ha deciso di aderire al divieto di cripto-valute di Google e Facebook

La società americana Twitter ha deciso di introdurre il divieto di pubblicità in criptovalute dopo Google e Facebook.

Il divieto interesserà le pubblicità ICO (ovvero la disposizione primaria per le pubblicità) e quelle in valute virtuali, riferisce la Reuters.

Sarà modificata anche la pubblicità con le borse e servizi di cripto valute, ma solo se si tratterà di imprese pubbliche quotate in alcuni grandi mercati azionari o borse di cripto valute, regolate in Giappone. Le modifiche entreranno in vigore tra un mese.

In precedenza, Google ha deciso di vietare la pubblicità in criptovalute ed opzioni binarie. Alla fine di gennaio il social network Facebook ha anche annunciato il divieto di inserire pubblicità della criptovaluta.