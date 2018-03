NI: i paesi che disporranno dei più forti eserciti nel futuro

L'esercito americano, dice Farley, dopo 12 anni, continua a mantenere uno "standard dorato". Con la fine della guerra fredda, il Pentagono ha accumulato una notevole esperienza nelle operazioni di combattimento, anche in Iraq e Afghanistan, poi, osserva l'esperto, gli americani dispongono di un enorme bilancio per l'esercito e della più grande flotta di veicoli aerei senza equipaggio, che consente di raccogliere informazioni precise e applicare attacchi mirati.

Le forze armate russe, a loro volta, hanno vissuto un periodo difficile dopo il crollo dell'URSS, si legge nell'articolo. Farley scrive che grazie al dovuto finanziamento, l'esercito russo, in particolare la sua unità di élite, si è ripreso e ora "spaventa i vicini per le dimensioni e l'addestramento".

"L'esercito russo diventerà una forza letale nel 2030, ma, tuttavia, avrà seri problemi. L'accesso alla tecnologia in futuro potrebbe rappresentare un grave problema", dice Farley. Inoltre, l'articolo dice che nei paesi dell'Europa potenti forze armate ci saranno solo in Francia. L'India, ha detto l'esperto, è in ritardo rispetto alla concorrenza per le tecnologie militari, tuttavia, non esita ad acquistare da USA, Russia e Europa e quindi ha accesso a quasi tutti i mezzo moderni.

L'esercito cinese di terra, manca di esperienza di combattimento reale, inoltre, a differenza dell'aviazione e della marina, è privo di finanziamento, dice Farley, ma Pechino ha accesso a "una forza viva quasi illimitata".