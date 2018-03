Russia, Putin: Negligenza criminale all'origine di rogo a Kemerovo

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che negligenza criminale e incuria sono state tra le cause che hanno portato al rogo mortale in un centro commerciale a Kemerovo, in Siberia.

"Che cosa sta succedendo qui — ha spiegato in una riunione —, non ci sono ostilità e non è un'emissione di metano inaspettata in una miniera. Le persone sono venute a rilassarsi con i bambini. Stiamo parlando di demografia e stiamo perdendo così tante persone. Perché? A causa di negligenza criminale e incuria".

© Sputnik. Alexey Druzhinin Vladimir Putin ha deposto dei fiori in memoria alle vittime a Kemerovo

Il presidente ha anche esteso le condoglianze alle famiglie delle vittime e ha iniziato l'incontro con un momento di silenzio.

Domenica era scoppiato un grande incendio nel centro commerciale Zimnyaya Vishnya a Kemerovo. Il ministro delle Emergenze russo Vladimir Puchkov ha dichiarato che in totale 64 persone sono rimaste uccise nel tragico incidente.