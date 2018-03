Diplomazia russa: dietro provocazione a Salisbury ci sono forti poteri inglesi e USA

Lunedì una serie di paesi dell'Unione Europea, compresi USA, Canada, Albania, Ucraina e Norvegia hanno deciso di espellere dei diplomatici russi in relazione all'incidente di Salisbury. La Gran Bretagna in precedenza ha espulso 23 diplomatici russi.

"Se non fosse per queste cifre oggi, ci si potrebbe chiedere dove vuol portare tutta questa terribile, infernale esibizione che Londra ha organizzato, e chi è il beneficiario di tutta questa situazione" ha detto Zakharova in onda sul programma "60 minuti" sul canale TV Russia 1.

"Ad oggi dopo la pubblicazione delle cifre, non ci sono dubbi sul fatto che dietro tale provocazione, organizzata in Regno Unito, ci siano forti poteri che si trovano negli Stati Uniti e in Gran Bretagna" ha aggiunto lei. Il motivo, secondo lei, è il proseguimento dell'offensiva assoluta contro la Russia nelle informazioni, nella propaganda, nella politica e in altri settori.

A Salisbury il 4 marzo sono stati avvelenati la spia Sergei Skripal e sua figlia Yulia. La parte britannica sosteine che dietro l'avvelenamento di Skripal con la sostanza A234 ci sia lo stato russo, la Russia nega categoricamente le accuse.