Siria: USA costruiscono enorme base militare in regione petrolifera di Deir-ez-Zor

Fonti delle Forze Democratiche della Siria, composte principalmente da divisioni curde dell’YPG, hanno comunicato che gli USA continuano a costruire basi militari in Siria e che stanno costruendo una grande base militare nella regione petrolifera della provincia di Deir-ez-Zor in Siria, liberata da Daesh diversi mesi fa.

In particolare il portavoce delle Forze Democratiche della siria a Deir-ez-Zor, Mehdi Kobani ha comunicato a Sputnik che attualmente sul territorio della base create nella regione di Hekul Omer sono in attività mezzi di lavoro: gli Stati Uniti stanno costruendo una grande base militare nella regione petrolifera di Hekul Omer in provincia di Deir-ez-Zor.

In precedenza, gli Stati Uniti hanno stabilito le proprie basi militari in una serie di aree nel nord della Siria, come Tabka, Derik, Rimelan, Hole, Sheddadi, Kobani, Ain Isa, Manbij, Rakka, Hasake e Tel Abyad.