Missile americano va fuori controllo e finisce su zona residenziale

I missili anti-balistici americani di produzione MIM-104C del sistema antimissile Patriot PAC-2 SAM, lanciati dall’Arabia Saudita per intercettare dei missili yemeniti sono andati fuori controllo, scrive The Aviationist.

Secondo le informazioni della testata, i missili balistici sono stati intercettati con successo, tuttavia minimo due missili anti-balistici hanno dato esito negativo: uno è esploso a in aria mentre un altro è caduto su una zona residenziale. I rappresentanti della coalizione capeggiata dall'Arabia Saudita hanno dichiarato in merito che sulle zone abitate non è caduto un missile americano ma i frammenti dei missili yemeniti.

In precedenza è stato comunicato che a causa dell'incidente ci sono state vittime.

I giornalisti hanno inoltre posto l'attenzione sui video dell'incidente pubblicati su internet. Nei video si vede come uno dei missili atterra non lontano da un negozio vicino all'autore del video.

#Sondakika



Suudi başkenti Riyadh da büyük patlama meydana geldi.

Bu çok şiddetliydi. pic.twitter.com/BaEhm8Z8b2 — Son Kale Türkiye (@SonKaleTurkiye2) 25 марта 2018 г.

​In Yemen dal 2014 si protrae un conflitto armato che vede contrapposti gli insorti Houthi del movimento sciita Ansar Allah alle truppe governative e alle milizie fedeli al presidente Abd Rabbih Mansour Hadi. La coalizione araba guidata dall'Arabia Saudita sostiene le truppe governative yemenite dall'aria e da terra.