Gli scienziati russi curiosano dentro un rarissimo meteorite

Gli scienziati del laboratorio di fisica dei neutroni dell'Istituto per la ricerca nucleare (FLNP JINR) hanno ottenuto preziose informazioni sulla composizione e sulla distribuzione spaziale della materia del meteorite senza distruggere l'oggetto stesso.

Il frammento di Seimchan fu trovato nel 1964. Contiene tutti i tipi di morfologia dei grani di olivina e grandi vene di metallo. Grazie alla tomografia a neutroni, che, contrariamente ai raggi X, è in grado di indagare più in profondità dell'oggetto studiato, i ricercatori sono stati in grado di costruire un'immagine tridimensionale dei componenti del meteorite.

Inoltre, è stata rivelata la distribuzione del nichel nella matrice metallica, l'estensione delle "vene" del metallo e molto altro.

Le informazioni ottenute daranno agli specialisti nuove conoscenze sull'origine dell'universo e sugli stadi della formazione dei corpi celesti.