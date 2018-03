Gli investitori ritirano delle banche lettoni 365 milioni di euro in una settimana

Gli investitori nel corso della settimana hanno preso dalle banche lettoni 365 milioni di euro, mostrano i dati della Commissione per il mercato finanziario e del capitale, la FKTK.

"In questo momento nelle banche lettoni ci sono 18,37 miliardi di euro, si è raggiunto il livello più basso degli ultimi cinque anni. Durante la scorsa settimana, gli investitori hanno portato via 365 milioni di euro" ha detto la FKTK.

FKTK in precedenza ha previsto, che dopo l'introduzione del divieto per le banche di lavorare con i non residenti, dalle banche lettoni sarebbero stati ritirati miliardi di euro.

Solo il13 febbraio, quando gli USA hanno proposto di prendere provvedimenti contro la ABLV Bank per la violazione delle sanzioni internazionali, il volume dei depositi in Lettonia è sceso a 2,15 miliardi di euro, cioè del 10,5%. La banca ABLV ha dichiarato la sua auto-liquidazione.

FTFK vuole lavorare affinché la quota dei depositi dei non residenti presso le banche della Lettonia scenda dall'attuale 35% al 5%.