"Nel corso degli ultimi due mesi l'SBU ha compiuto due grandi operazioni, che sono degne delle pagine dei libri delle agenzie di intelligence. Innanzitutto è stata brillantemente esposta e legalmente documentata la relazione "sull'accampamento della protesta" alla Verkhovna Rada con l'emigrazione politica della Russia, che si trova sotto la campana dell'FSB russo. Sono state ottenute prove convincenti ed è stato bloccato il canale finanziario tra il Dnepr e il fiume di Mosca, da cui facevano passare quei 30 denari d'argento" ha detto Poroshenko, citato dall'Ukrainskaja Pravda.

Saakashvili e Savchenko, secondo il leader ucraino, preparavano nel paese un "colpo di stato nell'interesse della Russia". Saakashvili, commentando sulla sua pagina Facebook la dichiarazione di Poroshenko, lo ha definito "un bugiardo a buon mercato, senza onore e dignità". "Se mi hanno smascherato, mostrino la "rivelazione" fino alla fine. Lasciatemi entrare in Ucraina e mostrate le prove dei sospetti in tribunale! Prima mi difenderò in tribunale, l'anno prossimo testimonierò in tribunale contro l'ex presidente Poroshenko" ha scritto l'ex-governatore di Odessa.

Saakashvili ha detto che è già "nei libri di storia", mentre il presidente ucraino "brilla solo in quelli del crimine e della cronaca giudiziaria".

Le autorità dell'Ucraina nel mese di febbraio hanno espulso Saakashvili in Polonia, in autunno è entrato illegalmente in Ucraina, sfondando un cordone di guardie di frontiera e forze dell'ordine. La polizia di frontiera dell'Ucraina gli ha vietato di entrare nel paese fino al 2021. Nadezhda Savchenko è stata arrestata giovedì con l'accusa di preparare un attentato terroristico in Parlamento. In precedenza il legislatore ha detto che ha portato armi dal Donbas e uno schema di distruzione del quartiere governativo a Kiev. Lei ha detto che tutto questo è "surrealismo e una provocazione politica", e il suo principale obiettivo era quello di "mostrare alle autorità, che anche loro sono mortali". Savchenko è stata messa in carcere per due mesi, dopo di che, ha annunciato lo sciopero della fame.