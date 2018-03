Ex-diplomatico: USA nel "più pericoloso momento storico"

"Donald Trump è ora pronto per condurre una guerra su tre fronti: politicamente contro il procuratore speciale Bob Muller, economicamente contro la Cina e altri partner commerciali, e anche contro l'Iran e Corea del Nord. È il momento più pericoloso della storia americana moderna e in gran parte la causa di tutto questo siamo noi stessi, e non un qualche tipo di evento" ha scritto Haas.

In precedenza Haas nel suo articolo "Dove andare. Riallineamento della politica estera americana", pubblicato l'anno scorso sul numero di luglio e agosto della rivista Foreign Affairs, ha dichiarato che, attualmente, Washington ha bisogno di una strategia comune, favorevole agli USA e ai suoi alleati. Lo slogan "l'America prima di tutto" è un male, perché ogni paese inizierà a mettersi al primo posto e non si prenderà cura degli interessi americani, ma solo dei suoi, ha sottolineato Haas.

Nel mondo in generale gli USA devono riconquistare il ruolo di principale azionista e non isolarsi dai problemi. Non rinunciare a programmi di aiuti internazionali o alla lotta per il clima. L'imprevedibilità in politica estera è buona come tattica, ma non è una strategia. L'ordine internazionale, costituito dopo la Seconda Guerra Mondiale, è possibile ricostruirlo, ma non si deve sciogliere completamente. E non dobbiamo dimenticare quanti benefici questo ordine ha portato agli USA, ha aggiunto l'esperto.

Richard Haas dal 2003 è presidente del Consiglio per le relazioni internazionali, in precedenza ha ricoperto la carica di direttore della pianificazione politica del dipartimento di Stato, è stato consigliere del segretario di stato Colin Powell.