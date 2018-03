La pistola acustica laser in azione: ecco il video

Gli scienziati del dipartimento della Difesa USA hanno creato un prototipo di pistola acustica laser, capace di stordire a distanza di decine di chilometri, scrive Defense One.

Il dispositivo utilizza due tipi di laser: a impulsi super corti e nano laser. I primi generano impulsi che formano nell'aria una palla di plasma, mentre i secondi "battono" un raggio di banda stretta. Di conseguenza sul punto su cui sono puntati i laser, viene creato un bagliore luminoso e un forte suono.

Secondo gli sviluppatori, nel corso degli esperimenti sono riusciti a creare una sfera di plasma a distanza di 30 chilometri. Gli scienziati sperano che in tre anni "sapranno insegnare" al mezzo a ricreare la voce umana. Si prevede di utilizzare la pistola per disperdere manifestazioni non autorizzate.