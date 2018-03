Duma di Stato: populismo ucraino il piano del blocco del ponte in Crimea

Le dichiarazioni di uno dei leader del "Parlamento del popolo tartaro di Crimea" Lenur Isljamov annunciano l'intenzione di bloccare il traffico sul ponte in Crimea e fanno appello alle persone ingenue, ha detto il vice presidente del comitato della Duma di Stato per gli affari delle nazionalità Ruslan Balbek.

"Non è un segreto, sulla Crimea hanno le braccia corte, cercano di compensare con la lingua lunga" ha detto il deputato in un'intervista a RT, sottolineando che il politico è "intrinsecamente populista".

© Sputnik. Alexey Malgavko Ucraina, in preparazione piano per bloccare il ponte di Crimea

In precedenza Isljamov in un'intervista al giornale ucraino Obozrevatel, ha riferito di piani per bloccare il traffico che passa sul ponte e anche di introdurre sanzioni contro le persone che rientrano in questo modo sul territorio della Crimea. Egli ha aggiunto che se questo non darà risultato, l'organizzazione vietata in Russia Majlis è pronta a impedire il movimento fisicamente, con "metodi non violenti".

In Russia Isljamov è accusato di sabotaggio in Crimea, per l'azione del 22 novembre 2015, quando i pilastri delle quattro le linee elettriche per la corrente sono stati messi fuori uso, e la penisola è rimasta senza luce. Inoltre, ha creato un battaglione armato nel sud dell'Ucraina.