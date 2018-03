L'aviazione israeliana colpisce la striscia di Gaza

L'aviazione israeliana nella notte di domenica ha attaccato la base dei militanti nella striscia di Gaza, dopo che un gruppo di palestinesi si è infiltrato nel territorio di Israele e ha cercato di dar fuoco ai mezzi per costruire gli impianti di separazione, ha riferito l'ufficio stampa dell'esercito.

L'attacco è stato inferto al complesso militare sul territorio di Hamas a Rafah, nel sud della striscia di Gaza.

In precedenza, alcuni palestinesi hanno danneggiato la recinzione di separazione e, una volta penetrati i confini israeliani, hanno cercato di dare fuoco ai mezzi per le costruzioni. Secondo i media, in seguito all'attacco nessuno è rimasto ferito, mentre gli aggressori si sono ritirati dopo l'arrivo dei militari.

L'esercito ha sottolineato che ritiene responsabile di tutte le azioni aggressive il movimento di Hamas.