L'ex colonnello della GRU Sergei Skripal, avvelenato nella città inglese di Salisbury. aveva una cara amica, ma era troppo spaventata per raccontare gli ultimi giorni prima del suo avvelenamento.

Il Telegraph lo ha riferito citando fonti a conoscenza della situazione. La donna vive a Salisbury, è arrivata in Gran Bretagna dalla Russia. Il rapporto con l'ex colonnello è iniziato per la garanzia finanziaria.

"Le aveva detto che era un russo miliardario, hanno cominciato a parlare. La polizia non sa nemmeno che esiste, si sa poco di questa relazione" ha detto al giornale un amico della coppia.

Il conoscente di Skripal ha riferito che la donna "ha incredibilmente paura" per fornire la testimonianza alla polizia sugli ultimi giorni prima del suo avvelenamento. "Quando ha visto la notizia di quello che è successo, ha detto: questo è il mio ex, ha davvero molto paura", ha detto l'amico al giornale.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev Cosa ci vorrebbe per evitare di incolpare la Russia di tutti i mali?

A Salisbury il 4 marzo sono stati avvelenati la spia britannica Sergei Skripal e sua figlia Yulia. Londra sostiene che nell'avvelenamento con la sostanza A234 sia coinvolto lo stato russo, Mosca smentisce categoricamente. Per l'incidente a Salisbury la premier Theresa May, ha annunciato una serie di misure contro Mosca, tra cui l'espulsione di 23 diplomatici russi e il congelamento di tutti i contatti bilaterali ad alto livello. Il ministero degli Esteri della Russia il 17 marzo ha annunciato misure di ritorsione nei confronti del Regno Unito: persona non grata sono diventati 23 diplomatici dell'ambasciata della Gran Bretagna.