A Parigi manifestazione a sostegno dei curdi in Siria

Il corteo, in cui decine di persone mostravano cartelloni e bandiere curde, è partito dalla Stazione Nord per terminare alla Piazza della Repubblica.

"Je suis Afrin", "Decisione politica per il Kurdistan": con cartelloni di questo genere i dimostranti sono sfilati accompagnati da canzoni popolari.

In precedenza era stato riferito che il presidente turco Tayyip Erdogan aveva dichiarato che l'operazione militare delle forze armate turche in Siria non si sarebbe limitata ad Afrin, ma sarebbe proseguita fino a Manbij e Idlib.