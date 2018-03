Uomo d'affari francese: come riceveva i soldi dalla Libia Sarkozy

In precedenza, Sarkozy ha detto che le storie su quegli incontri sono un'invenzione e che si sono visti solo due volte, entrambe le volte, fino al 2004. Le sue parole l'ex capo di stato le ha commentate così: nei giorni in cui l'incontro nella capitale francese presumibilmente aveva luogo, Sarkozy si trova in viaggio per lavoro.

"Lui era lì, l'ho incontrato. Ha preso la valigia e l'ha messa da parte, non ha nemmeno voluto contare i soldi" ha detto l'uomo d'affari citato da France Info.

Per dimostrare la verità delle sue parole, l'uomo d'affari è pronto anche a descrivere la stanza in cui si è svolto l'incontro: un appartamento di lavoro di Sarkozy, allora usato dal Ministro degli interni, in un edificio del ministero. "E' un impostore. L'ho incontrato nel suo appartamento, due volte. L'ho incontrato in Libia una volta, e poi una seconda, in presenza del capo di gabinetto Claude Guéant. Ci sono testimoni che hanno assistito all'incontro" ha detto l'imprenditore.

Mercoledì sera, dopo 25 ore di interrogatorio, con una pausa per il sonno, Sarkozy ha risposto alle accuse nell'ambito dell'inchiesta sul caso di un eventuale finanziamento dalla Libia della sua campagna presidenziale del 2007. L'ex presidente è accusato di corruzione passiva, illecito finanziamento della campagna elettorale e occultamento di fondi statali libici. Al momento Sarkozy è sotto controllo giudiziario, ciò prevede il divieto di comunicazione con gli imputati in questo caso, tra loro c'è l'imprenditore libico, non può visitare alcuni paesi, tra cui la Libia. Mercoledì l'avvocato di Sarkozy ha dichiarato di avere l'intenzione di protestare contro le limitazioni che le vengono imposte dal tribunale a Sarkozy, e difendere l'innocenza dell'ex presidente francese.