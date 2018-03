Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha negato le informazioni dei media, l'ex colonnello della GRU Sergei Skripal non ha chiesto a Vladimir Putin il permesso di tornare in Russia.

In precedenza, l'ex compagno di classe dell'ex-colonnello Vladimir Timoshkov ha riferito ai media britannici di una conversazione telefonica con Skripal. Secondo lui, avrebbe scritto a Putin una lettera in cui chiedeva perdono e il permesso di tornare in patria.

"No. Non è così", ha detto Peskov.

Ieri il portavoce ha detto che la Russia stessa ha dato Skripal al Regno Unito, perché non era di alcun valore, ha definito artificiali tutte le teorie del complotto secondo cui Mosca aveva motivazioni per avvelenare l'ex-colonnello della GRU.