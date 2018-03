L'esercito siriano ha liberato dai terroristi due città a Ghuta Est

"L'esercito controlla Ein-Therma e Charstva, la resistenza è finita a Zhubar e Irbin, sotto il controllo dei militanti rimane solo Duma" ha detto la fonte.

Secondo la fonte, le brigate di ingegneri già lavorano a Charstva dopo che sono stati portati via i militanti e le loro famiglie. Dalla città oggi sono andate via 3034 persone su 59 autobus, tra loro c'erano 1072 militanti. Da Idlib sono andate via in tutto seimila persone.

Sotto il controllo degli uomini armati a Ghuta est rimane un importante avamposto, la città di Duma, dopo la sua liberazione, la periferia orientale di Damasco potrà essere considerata completamente libera dai terroristi.