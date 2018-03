Rada: cosa serve all'Ucraina per aderire alla NATO

L'Ucraina sarà in grado di entrare nella NATO nei prossimi dieci anni, se nel paese è garantita la stabilità, lo stato di diritto e la democrazia, ha detto il deputato della Verkhovna Rada Viktor Chumak in un'intervista a NewsOne.

"Democrazia vuol dire una corretta gestione. Non è la cleptocrazia dell'oligarchia, ma vuol dire una repubblica democratica, quando si prendono decisioni in modo trasparente, quando è chiaro come vengono prese le soluzioni di governo attraverso la politica della concorrenza, attraverso la discussione con le parti interessate. Per loro questa procedura per l'adozione di soluzioni politiche è la base della democrazia" ha detto.

Oltre a questo, il deputato ha espresso il parere che tra l'Ucraina e la NATO si devono stabilire nuovi standard di relazioni, non in politica militare, ma nella lotta alla corruzione e nell'economia. In precedenza sull'entrata di Kiev nell'alleanza nei prossimi dieci anni si è espresso il il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko.