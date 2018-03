Lo ha riferito il portale estone ERR.

Non è la prima accusa mossa alla Federazione russa per attacchi di hacker, con l'obiettivo di penetrare nel sistema informatico di un altro stato. In particolare, la Russia è stata accusata di influenzare le elezioni in diversi paesi. Mosca ha ripetutamente smentito le accuse e il portavoce del presidente Dmitry Peskov le ha definite "assolutamente infondate".