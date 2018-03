Forbes: la classifica dei miliardari russi con il reddito più alto

Il primo posto è di Kiril Shamalov, il cui reddito è stimato intorno ai 2,3 miliardi di dollari per i dividendi delle azioni "Sibur".

Come spiega il giornale, a differenza della tradizionale classifica degli uomini d'affari più ricchi, dove viene considerato il valore delle attività e l'importo finale è in qualche modo "un numero virtuale", la classifica dei miliardari con le maggiori entrate invece valuta i soldi veri.

La valutazione del reddito è il costo dei beni venduti e dei dividendi ricevuti nel periodo dal 18 febbraio 2017 al 9 febbraio 2018. Nell'esempio riportato della classifica il reddito preso in considerazione è al lordo delle imposte, dei costi del servizio crediti e delle commissioni per la vendita di opere d'arte. Il secondo posto è andato Alexei Mordashov con un reddito di 1,56 miliardi di dollari da dividendi e vendita delle azioni "Severstal" e dividendi Nordgold. Chiude i primi tre Vladimir Lisin con 1,23 miliardi di dollari per i dividendi NLMK.

Al quarto posto c'è Suleiman Kerimov: ha ottenuto 980 milioni di dollari grazie alla vendita di azioni e dividendi "Paljusa". Mikhail Prokhorov è al quinto posto con un reddito di 870 milioni di dollari per la vendita di azioni "Rusal" e RBC e dividendi "Rusal". Nella top ten ci sono Dmitry Rybolovlev (860 milioni di dollari), Oleg Deripaska (760 milioni di dollari), Victor Rashnikov (760 milioni di dollari), Alisher Usmanov (660 milioni di dollari).

L'anno scorso nella classifica dell'attuale elenco c'erano cinque persone: Mordashov, Lisin, Kerimov, Prokhorov e Alekperov.