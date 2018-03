Diplomatici russi rispondono alle offese rivolte all'ambasciatore Yakovenko dai media

Nell'articolo del giornalista britannico Quentin Lets si parla del briefing di Yakovenko, che il diplomatico ha tenuto il 22 marzo. L'ambasciatore ha risposto alle domande riguardanti l'ex colonnello del GRU Sergei Skripal e le relazioni tra Mosca e Londra. L'articolo, scritto in in tono scettico e deridente, è un racconto pieno di simili passaggi:

"L'ambasciatore russo Aleksander Yakovenko ha guardato troppi film di James Bond. Risatina già provata. Umorismo forzato. Ieri durante l'eccentrica conferenza stampa nella sua residenza, l'uomo del Cremlino ha scommesso sulla cortesia intenzionale".

Per rispondere i diplomatici hanno riportato il seguente estratto dal testo:

"Il signor Yakovenko che ha profanato la corte di St. James's per sette anni, ha risposto alle domande. La prima giornalista a fare domande è stata — sorpresa, sorpresa — una bionda in un abito rosso, scarpe rosse a spillo e con il rossetto rosso come lo stop del semaforo".

"Orribili insulti personali e sessismo da Quentin Lets sono stati pubblicati sul Daily Mail Online. Lui non ha nemmeno partecipato alla conferenza stampa dell'ambasciatore. Tuttavia, leggete qui per farvi una vostra opinione", si legge nel messaggio dell'ambasciata.

A Salisbury il 4 marzo sono stati avvelenati la spia britannica Sergei Skripal e sua figlia Yulia. Londra sostiene che nell'avvelenamento con la sostanza A234 sia coinvolto lo stato russo, Mosca smentisce categoricamente.