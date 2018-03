L'UE richiama il suo rappresentante a Mosca per le consultazioni

Il Consiglio europeo ha richiamato il capo della delegazione UE in Russia per le consultazioni a Bruxelles. Lo riferisce una nota dell’organizzazione.

"Il Consiglio europeo ha incaricato l'alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogerini, di richiamare il capo della delegazione UE in Russia per le consultazioni a Bruxelles", si legge nella nota.

La Mogherini ha già convocato il capo della delegazione dell'UE a Mosca a Bruxelles per questo fine settimana.

In precedenza, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato che Mosca non è d'accordo con la decisione dell'UE di ritirare l'ambasciatore in Russia per le consultazioni.