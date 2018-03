Esperto: Pechino ha superato Mosca nell’espandere la propria influenza

Per l'ex consigliere del governo australiano John Garnaut mentre l’attenzione del mondo è puntata sulla Russia, la Cina è riuscita a superare Mosca nell’accrescere la sua influenza. Lo riferisce Business Insider.

Secondo Garnaut, a differenza della Russia, che semplicemente sceglie un buon momento, la Cina aderisce a una strategia a lungo termine.

"I cinesi, a differenza dei russi, agiscono pazientemente e con strategia…. mentre la Russia mena colpi secchi", ha detto l'esperto spiegando che questo non significa che i metodi cinesi sono meno importanti rispetto a quelli russi.

Egli ha pure osservato che i cinesi stanno facendo enormi sforzi "per assicurarsi che non discutiamo di quello che stanno facendo", aggiungendo che in questa pratica essi sono molto abili.

Allo stesso tempo, Garnaut è convinto che né l'Australia né gli Stati Uniti si siano accorti dell'attività di Pechino: Washington è concentrata sull'interferenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016 e l'Australia è alle prese con i tentativi del Partito comunista cinese di interferire nella politica australiana.