Caso Skripal, Peskov: la Russia continuerà a difendere i suoi interessi

Nel caso Skripal il Regno Unito non vuole riconoscere la totale assenza di armi chimiche in Russia, ma Mosca continuerà a difendere i propri interessi. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista a RT.

Peskov ha ricordato che tutte le scorte di armi chimiche in Russia sono state distrutte, e ciò è stato confermato dagli esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW). Allo stesso tempo, egli ha osservato che il Regno Unito ha disertato la riunione organizzata mercoledì a Mosca dal ministero degli Esteri russo per le missioni diplomatiche.

"L'ambasciatore britannico non c'era. Se gli inglesi hanno domande sul caso, allora perché l'ambasciatore britannico non viene a sentire le risposte? Fanno come se non le volessero le risposte", ha detto Peskov.

Egli ha sottolineato che è "assolutamente ingiusto" menzionare anche la minima probabilità di coinvolgimento della Russia nel caso Skripal.

"La Russia non starà zitta ad ascoltare queste follie, a subire questa aggressività. La Russia continuerà a perseguire i suoi obiettivi, a difendere i propri interessi", ha spiegato Peskov.

Le relazioni tra il Regno Unito e la Russia sono peggiorate dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal e la figlia Yulia a Salisbury. Londra è convinta che nel caso sia coinvolta la Russia. Il primo ministro britannicoTheresa May ha annunciato una serie di contromisure contro Mosca, compresa l'espulsione di 23 diplomatici russi e il congelamento di tutti i contatti bilaterali al più alto livello.

La Russia ha negato l'accusa e ha risposto espellendo 23 diplomatici britannici e chiudendo il British Council in Russia perché illegale.