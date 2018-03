Gli ecologisti finlandesi valutano positivamente il progetto Nord Stream 2

La relazione è stata preparata dalla società di consulenza Ramboll Finland.

"La relazione EIA, fornita da Nord Stream 2, ha ricevuto il premio Good EIA Award alla giornata annuale dell'EIA, tenutasi oggi a Helsinki", si legge nel comunicato.

Questo rapporto sarà preso in considerazione per la decisione sulla costruzione del gasdotto in Finlandia, dove la Nord Stream AG 2 ha bisogno di due permessi. 374 km di gasdotto attraverseranno la zona economica esclusiva del paese e l'operatore ha bisogno del permesso di utilizzare la zona economica della Finlandia sia per la costruzione che per la gestione del gasdotto. I permessi dovrebbero essere concessi entro poche settimane.

La Nord Stream AG 2 ha già ricevuto i permessi per costruire la parte di gasdotto nelle acque territoriali tedesche e il terminale ricevente in Germania. Gazprom si aspetta di ricevere i permessi rimanenti (da Finlandia, Svezia, Russia e Danimarca) nella prima metà dell'anno.

Il progetto Nord Stream 2 prevede la realizzazione di un gasdotto a due linee con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi annui, che va dalla Russia alla Germania passando sul fondale del Mar Baltico.