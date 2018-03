Il presidente del Vietnam ha invitato Putin a visitare il paese

"Le chiedo ancora una volta di trasmettere il mio invito al presidente Putin, che spero davvero di poter incontrare in futuro qui in Vietnam", ha detto Tran Dai Quang esprimendo rammarico per non essere riuscito ad incontrare Putin a Danang l'anno scorso.

Il presidente del Vietnam si è anche congratulato con Putin per la vittoria alle elezioni presidenziali.

"Congratulazioni al presidente Putin per la sua rielezione come presidente della Russia. Sono molto felice di continuare a cooperare con lui per sviluppare, approfondire e aumentare il partenariato strategico globale tra Vietnam e Russia", ha spiegato il presidente.

Tran Dai Quang ha sottolineato l'importanza di intensificare le relazioni tra i due paesi nel campo degli investimenti, dell'economia, del commercio e dell'attuazione di tutti gli accordi raggiunti.

"Abbiamo buone prospettive di sviluppo e di cooperazione nel commercio, nell'economia, negli investimenti. Molte delle nostre aziende sono interessati ad investire nell'economia russa, così come molte imprese russe vogliono investire nella nostra economia", ha aggiunto.