Attraverso un televoto i russi hanno scelto i nomi per tre nuove armi. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa.

Stando ai risultati del televoto lanciato da ministero della Difesa, i russi hanno scelto il nome "Poseidon" per il nuovo drone sottomarino, "Peresvet" per il nuovo sistema laser da combattimento e "Burevestnik" per il missile da crociera con vettore nucleare.

Il vice ministro Yuri Borisov si è detto soddisfatto per i nomi scelti poiché sottolineano sia la portata che le caratteristiche di ciascuna arma.

Le tre nuove armi erano state presentate ufficialmente dal presidente Vladimir Putin nel corso del suo messaggio all'Assemblea federale dello scorso primo marzo.