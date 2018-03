Scienziati russi trovano rimedio per il cancro nella corteccia di betulla

Secondo i risultati della ricerca dell’Università Federale dell’Artico nella corteccia dell’albero di betulla si trovano delle sostanze in grado di combattere le malattie oncologiche.

Per ottenere queste sostanze è stato utilizzato un metodo di estrazione con solvente subcritico. Di conseguenza, è stato scoperto che i triterpenoidi pentaciclici trovati nella corteccia hanno proprietà antibatteriche, antivirali, antipiretiche e cicatrizzanti. Inoltre, hanno un effetto positivo sulla funzionalità epatica.

"L'attività antitumorale di queste sostanze in combinazione con la bassa tossicità ne fa un ingrediente promettente per lo sviluppo di farmaci anti-cancro" si legge nell'articolo pubblicato sulla rivista scientifica Russian Chemical Bulletin.

Si nota anche che i triterpenoidi pentaciclici sono contenuti non solo nella corteccia di betulla, ma in questa c'è una concentrazione del 40%.

In precedenza è stato riferito che è stato creato un vaccino ad Harvard in grado di distruggere il cancro. Anche gli scienziati dell'Istituto Nazionale di Biovisualizzazione e Bioingegneria degli Stati Uniti hanno trovato nuovi metodi per combattere il cancro.