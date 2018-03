Cinesi trasformano vecchi carri armati in droni telecomandati

L'esercito cinese ha avviato l'aggiornamento dei vecchi carri armati Tipo 59 trasformandoli in droni mobili guidati da un operatore da un centro di comando.

Secondo il reportage l'esercito cinese sta sperimentando la trasformazione di vecchi carri Type 59 in droni mobili. Nel breve video pubblicato su Twitter si vede come il carro armato è guidato da un operatore con un telecomando, usando un volante per videogiochi. L'operatore ha due display LCD: uno, apparentemente, è progettato per simulare la vista dalla cabina e l'altro — per la visione laterale. Inoltre, nella parte superiore della torretta del carro armato è possibile vedere una coppia di antenne.

Il Type 59 è una copia in licenza di un carro armato sovietico, la prima generazione di carri armati prodotti sul territorio cinese. Negli ultimi 79 anni il progetto è invecchiato ed è stato sostituito da carri armati più moderni come il Type 99. Il Type 59 è dotato di cannoni da 100mm e 105mm i quali a loro volta erano popolari nelle truppe NATO sui carri M-1 Abrams e M-60 Patton.

Liu Qingshan, caporedattore del giornale Tank and Armored Vehicles ha confermato queste informazioni al Global Times: "Un gran numero di carri armati Type 59 potrebbero essere trasformati in veicoli senza pilota telecomandati, e potrebbero essere dotati di intelligenza artificiale." Questi droni, per esempio, possono essere inviati in punti caldi senza il rischio di perdere carristi. Alla fine questi carri armati sono destinati alla rottamazione quindi se saranno distrutto il danno per l'esercito sarà minimo.

Gli Stati Uniti testando sistemi simili. Essi si basano sul modello drone Wingman progettato per lavorare in un gruppo con altre unità militari meccanizzate ma invece di un unico cannone di grosso calibro è dotato di una mitragliatrice.