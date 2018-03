I terrestri aspettano la caduta della stazione spaziale cinese

La stazione spaziale cinese sta per precipitare sulla terra. Gli scienziati hanno avvertito della nuova minaccia spaziale e nessuno è in grado di dire quando e dove precipiterà esattamente. Dove potrà precipitare cadere l'apparato spaziale da otto tonnellate? Ce ne parla Ivan Yakunin.

La stazione spaziale cinese Tiangong (palazzo dei cieli) è stata lanciata nello spazio dalla Cina nel 2011. Non ci sono stati astronauti ma è stato più che altro un tentativo per incrementare il prestigio del paese, presentando al pubblico mondiale il proprio apparato spaziale costantemente in orbita.

Pochi anni dopo il lancio è stato perso il controllo della stazione spaziale, ma i cinesi non si sono preoccupati troppo visto che nel frattempo ne avevano già lanciata un altra. La prima ora galleggia senza controllo nell'atmosfera superiore della Terra ed è prossima a precipitare.

Tra coloro che cercano di fare qualche previsione sulla base spaziale c'è il redattore ricercatore del giornale Novosti Kosmonavtiki, Igor Lisov.

"Sapremo di più poche ore dopo l'inizio della caduta, perché l'atmosfera superiore è una cosa complicata, la sua densità dipende dal sole, dalle stagioni e da molti altri parametri. Quindi nella previsione precedente l'atmosfera era più densa, quindi di conseguenza sarà più frenata dall'atmosfera".

Secondo le stime di Aerospace Corporation, autorevole organizzazione americana, la TianGong-1 si schianterà sulla Terra intorno al 1 aprile, più o meno in quattro giorni. Potrà precipitare oltre negli oceani e in zone disabitate anche nei pressi di New York, Barcellona, Roma, Sochi e Vladivostok.

Roskosmos in onda su Kommersand FM non è stata in grado di dichiarare se ci siano minacce per le città russe. Per ora è evidente solo una cosa: se cadrà di notte assisteremo allo spettacolo incredibile della caduta dei detriti della stazione.

Si separerà in molti pezzi e cadrà in uno sciame di singoli frammenti. Abbiamo visto lo stesso quando lo shuttle americano si bruciò nell'atmosfera.

"Gli oggetti così grandi all'interno sono praticamente vuoti, quindi anche nell'atmosfera superiore cominciano a dividersi in frammenti, e solo le parti più dense continuano a precipitare. Come se un gruppo di meteore precipitasse in modo piuttosto spettacolare"

L'intera stazione TianGong-1 pesa circa otto tonnellate. Ciò significa che non può bruciare completamente nell'atmosfera, alcuni frammenti raggiungeranno la superficie terrestre.

Sicuramente dopo che i frammenti raggiungeranno la Terra inizierà la caccia dei collezionisti. Eppure, questa è la prima stazione spaziale cinese si potrebbe dire, il fiore all'occhiello dell'intera industria del paese. È anche preziosa perché i frammenti di oggetti spaziali sono estremamente difficili da trovare, dice il collezionista di artefatti spaziale Gennady Pliskin. Nella sua memoria c'è solo un caso: "Nel 1961, OKB-1 lanciò una stazione spaziale su Venere. Scomparve negli oceani si pensava e un paio di anni dopo il ragazzo, facendo il bagno negli affluenti di Biryusa in Siberia si ferì la gamba con un pezzo di ferro. In questa stazione fu installato uno stemma perché si contava che la stazione stessa avrebbe bruciato nell'atmosfera di Venere portando con se lo stemma sulla superficie venusiana. Lo stemma però raggiunse la superficie terrestre. Ma questo è un caso unico".

Valutare il costo dei frammenti è difficile, bisogna vedere la dimensione del frammento, e più in generale bisogna prima trovarlo. Ma gli utenti dei social network sono più preoccupati alla propria sopravvivenza.

Gli scienziati rispondono a questo: ci sono più di 1.500 satelliti in orbita, due terzi dei quali fuori controllo. Circa una volta ogni due mesi qualcosa cade, finora non ci sono stati morti.

Il portale Wired UK ha stimato che la probabilità di morire a causa della caduta della TianGong-1 è un milione di volte inferiore rispetto a quella di vincere la lotteria.