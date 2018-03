Usa: Bozza budget propone 250 mln dollari contro influenza Mosca

Un conto di spesa concordato mercoledì da entrambe le componenti del Congresso degli Stati Uniti propone di stanziare 250 milioni di dollari in fondi per contrastare l'influenza russa e rafforzare i legami di sicurezza con Europa ed Eurasia: è quanto scritto nella bozza di bilancio.

"Non meno di 250 milioni di dollari — si legge — saranno messi a disposizione per realizzare gli scopi del Fondo di lotta contro la contropartita russa… e programmi per migliorare la capacità delle forze dell'ordine e della sicurezza nei paesi dell'Europa e dell'Eurasia e rafforzare la cooperazione di sicurezza tra tali paesi e Stati Uniti e la Nato, come stanziato".