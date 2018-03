Ucraina, Congresso USA stanzia 200 mln dollari in aiuti militari

È quanto scritto in una bozza di bilancio: serviranno per armi e addestramento.

Il Congresso degli Stati Uniti ha accettato di fornire 200 milioni di dollari per l'assistenza militare all'Ucraina, compresi addestramento e armi: è quanto rivelato in una bozza di bilancio per l'anno fiscale 2018.

"Per ‘L'Iniziativa di assistenza alla sicurezza in Ucraina' — si legge nella bozza —, 200 milioni di dollari sono stanziati, per rimanere disponibili fino al 30 settembre 2018. Tali fondi saranno disponibili al Segretario della Difesa, in coordinamento con il Segretario di Stato, per fornire assistenza, compreso l'addestramento, attrezzature, armi letali di natura difensiva, supporto logistico, fornitura e servizi; e supporto di intelligence alle forze militari e di sicurezza nazionali dell'Ucraina e alla sostituzione di qualsiasi arma o articolo difensivo fornito al governo dell'Ucraina".