Stephen Hawking sarà sepolto vicino Isaac Newton e Charles Darwin

Ricordiamo che Stephen Hawking si è spento il 14 marzo nella sua casa di Cambridge all'età di 76 anni.

Per gran parte della sua vita Hawking ha lottato con una grave malattia, la sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Nonostante inizialmente i medici li avessero dato pochi anni di vita, lo scienziato non solo ha vissuto fino ad un'età avanzata, ma si è segnalato per aver dato un enorme contributo teorico allo studio dello spazio, diventando uno degli scienziati più popolari del XXI secolo. Inoltre, nonostante la grave malattia, Hawking è riuscito a costruirsi una famiglia.