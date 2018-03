Datagate, Zuckerberg: nessun legame trovato tra Russia e Cambridge Analytica

Facebook non è riuscita a trovare un collegamento tra la Russia e la società analitica britannica Cambridge Analytica, che ha lavorato per lo staff del presidente americano in carica Donald Trump. Lo ha affermato in un'intervista con la pubblicazione Wired il numero uno del famoso social network Mark Zuckerberg.

"Certo, verifichiamo cosa fa l'IRA (Internet Research Agency) costantemente… Ma nulla di ciò che abbiamo fatto finora all'interno dell'azienda ha fatto emergere alcun legame. Questo non significa che non esiste, ma che non l'abbiamo determinato", ha spiegato.

In precedenza i media avevano riferito che la società Cambridge Analytica aveva ricevuto illegalmente i dati da 50 milioni di utenti di Facebook. Come rilevato, l'azienda tramite una speciale applicazione avrebbe raccolto i dati degli utenti per determinare i ritratti psicologici degli elettori americani.