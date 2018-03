In Regno Unito si conducono esperimenti con armi chimiche ha dichiarato il capo delle Truppe per la difesa biologica, radioattiva e chimica, Igor Kirillov.

Kirillov ha dichiarato che il laboratorio di ricerca e sperimentazione di armi chimiche si trova a Porton Down, per "pura coincidenza" a pochi chilometri da Salisbury.

"Il fatto ben noto è, e il governo britannico nel 2006 ha riconosciuto la condotta di esperimenti nel paese su Ronald Maddison e altri 360 cittadini per studiare l'azione in combattimento dell'avvelenamento da sarin sugli umani" ha detto Kirillov.

Ha osservato che Porton Dawn è una struttura supersegreta nella quale ufficialmente viene condotto lo smaltimento ed esperimenti col il pretesto di sviluppare misure di difesa contro gli effetti di armi biologiche e chimiche.

"Alla luce delle ultime notizie riguardo l'assegnazione di circa cinquanta milioni di sterline a questo laboratorio da parte del governo britannico, non sono magari proprio gli scienziati di Porton Dawn che si occuperanno di distruggere la stessa sostanza A-234, di cui tanto parlano i media?" ha aggiunto Kirillov.

Lunedì, gli esperti dell'OPAC (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) si sono recati ​​nel Regno Unito per incontrare la direzione del laboratorio di Porton Down e i rappresentanti di Scotland Yard per discutere il trasferimento dei campioni della sostanza con la quale sono stati avvelenati Sergei Skripal e sua figlia.

L'ex ufficiale dei servizi segreti sovietici, Sergei Skripal, che lavorava per i servizi segreti britannici, e sua figlia Julia, sono stati avvelenati a Salisbury il 4 marzo.

A Londra, dicono che Skripal sia stato avvelenato con una sostanza sviluppata nell'ambito del programma sovietico della sostanza A-234. Allo stesso tempo, non esisteva un progetto con un tale nome nell'URSS.

Londra ha annunciato una serie di misure restrittive contro la Russia, tra cui l'espulsione di 23 diplomatici e il congelamento delle relazioni bilaterali ad alto livello

In risposta, Mosca ha annunciato 23 persone dell'ambasciata britannica personae non gratae, ha ritirato il consenso all'apertura del Consolato Generale a San Pietroburgo e ha anche annunciato la chiusura del British Council.

Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia non ha armi chimiche e che sono state distruttoe sotto la supervisione di osservatori internazionali.