In centro a Mosca è crollato un edificio. Alcune persone sono rimaste ferite, dicono media.

Il 21 marzo al centro di Mosca è crollato il tetto e la facciata di una scuola in via di ricostruzione. Secondo le informazioni di diversi media sono rimaste ferite alcune persone. Il ministero delle Emergenze non ha confermato però questi dati.

