Crans Montana: paesi africani si accordano su sviluppo congiunto del continente africano

Politici autorevoli, uomini d'affari, attivisti per i diritti umani e giornalisti si sono scambiati idee su come stimolare la crescita e lo sviluppo del Continente nero.

Pierre Emmanuelle Ciran, Presidente del Forum: "Siamo felici di incontrare una grande famiglia africana per discutere insieme le questioni urgenti, scambiare esperienze, idee che ci permetteranno di intraprendere un percorso di trasformazione creativa nella regione e nel continente nel suo insieme. Dopotutto, si può fare molto qui: parliamo dello sviluppo del settore agricolo, delle fonti di energia rinnovabile, del potenziale del settore della pesca e dei progetti nel campo dell'ecoturismo. Per diversi giorni, Dakhla è diventata una sorta di capitale del continente africano".

Il forum Crans Montana, dedicato allo sviluppo dell'Africa, si è tenuto per il quarto anno a Dakhla (città situata nella parte del Sahara Occidentale in Marocco). Questa volta l'evento è stato visitato dal primo ministro del Marocco Saad ad-Din al-Othmani: "l'Africa si sta risvegliando e su questa onda si stanno creando nuovi legami tra i paesi e le regioni del continente in vari campi. Per rendere il processo più rapido, i paesi africani hanno bisogno di aiuto oggi; sfortunatamente, il commercio di materie prime e investimenti nel continente rimangono inadeguati".

Il re della nazione sudafricana Zulu, Goodwill Zvelitini, si è recato al forum per attirare gli ospiti dell'evento alla migrazione economica: "Guardate la povertà in Africa. Mi fa male vedere come le persone se ne vanno, lasciano la loro patria in cerca di una vita migliore altrove. È molto triste vedere un tale flusso di africani dal continente ".

Al forum ha partecipato anche un ex membro del governo dello Zambia. Grace Nzapaou ha parlato del ruolo delle donne nella fase attuale di sviluppo della società africana: "Sì, gli uomini stanno cercando di costringere le donne a uscire dalla vita pubblica, dalla politica. Ma non siamo gli stessi di prima. Iniziamo a capire chi siamo, cosa vogliamo. Insieme non possiamo solo cambiare l'Africa ma il mondo intero!".

Il forum di quest'anno ha riunito i delegati di 49 paesi africani. Le parti hanno discusso la possibilità di attuare progetti sovranazionali congiunti.

Suleiman Fall, consigliere del presidente del Senegal: "Lo sviluppo inizia con un cambiamento nel modo di pensare. Se gli africani si renderanno conto, finalmente, di quanto è ricco il nostro continente, che questa ricchezza dovrebbe essere estesa a tutti, allora inizierà la crescita. In generale, possiamo diventare leader mondiali. Ma sì, per questo dobbiamo lavorare e rimanere uniti".

Il presidente della World Cran Montana Foundation ha tradizionalmente premiato politici, personalità pubbliche che hanno contribuito allo sviluppo dei legami con l'Africa. Quindi, il primo premio lo ha ricevuto l'ex presidente di Haiti, Michel Martaei.

Ha detto che avrebbe sognato di unirsi all'Unione Africana: "Haiti è anche parte dell'Africa, nelle nostre vene scorre sangue africano, per il colore della pelle e culturalmente siamo vicini all'Africa. Abbiamo un'enorme diaspora africana, siamo i figli del continente. Ora la questione è dietro il piccolo, dietro le formalità, perché in linea di principio avremmo già da molto tempo dovuto aderire all'Unione Africana".

Per tradizione, i leader sono stati scelti nel forum: persone che possono diventare iconiche per lo sviluppo internazionale e regionale nel 2018. Tra questi il principe indiano Mansavi Atri, capo del gruppo 18SG.

La parte ufficiale del forum di Dakhla si è conclusa, gli ospiti hanno continuato a parlare a bordo dello yacht italiano Rhapsody.