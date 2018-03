Cina: nuova agenzia di media per trasmettere a livello mondiale

Le autorità della Cina hanno preso la decisione di unire tutti i più grandi canali televisivi e stazioni radio di stato in una grande corporazione televisiva e radiofonica per diffondere la propria influenza all’estero.

La nuova compagnia si chiamerà Voice of China per analogia con Voice of America. Nella nuova corporazione che trasmetterà all'estero verranno incluse Televisione Centrale Cinese (CCTV), Radio Centrale Cinese e Radio Cina Internazionale (CRI).

Come scrive il Financial Times, il compito principale della nuova organizzazione sarà "la diffusione delle teorie e della linea politica del Partito Comunista Cinese" nonché il rafforzamento delle posizioni nell'arena dell'informazione globale.