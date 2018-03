In Russia hanno creato un carburante alternativo

Una miscela di alcool etilico e prodotti petroliferi raffinati è possibile utilizzarla per le normali automobili e il motore funziona a impatto ambientale più basso.

Secondo uno degli autori, responsabile del dipartimento per le auto e aerei, Michail Ershov, i composti sono a basso contenuto di catrame e di zolfo. Secondo gli esperti, il nuovo combustibile sarà economicamente vantaggioso solo se in Russia non si pagherà l'accisa per il contenuto di etanolo.

Gli automobilisti in Russia sono obbligati a indossare giubbotti riflettenti.