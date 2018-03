I paesi d'Europa dove i russi amano viaggiare in treno

L'Italia è in cima alla classifica dei paesi in cui viaggiatori russi spesso vanno in treno. Le rotte sono da Roma a Firenze, da Milano a Firenze e da Roma a Napoli. In media un biglietto di sola andata costa ai viaggiatori a €22, 1550 rubli, è stato segnalato dagli analisti di OneTwoTrip, dopo aver esaminato i dati sugli acquisti dei biglietti per l'Europa in cinque mesi. I russi utilizzano attivamente i servizi ferroviari all'estero come Trenitalia, Renfe, EurostarATOC, Thalys, SNCF, NSB e altri.

Al secondo posto c'è la Francia, la più popolare destinazione è Parigi — Lione. Il costo medio di un biglietto del treno è di €46, 3300 rubli. Al terzo posto per popolarità ci sono i Paesi Bassi con il percorso Amsterdam — Rotterdam. Viaggiare costa in media €30, 2150 rubli. Al quarto posto nella classifica c'è la Spagna, la scelta in treno è da Madrid a Siviglia. Costa ai viaggiatori circa €44, 3100 rubli. E chiude la classifica la Germania. Nel mese di dicembre-marzo, il più popolare percorso è stato Monaco di Baviera, Baden — Baden, il costo medio è di €40, 2800 rubli.

"Sempre più viaggiatori scelgono la ferrovia per gli spostamenti tra le città in Europa. I treni sono veloci e confortevoli, il costo del viaggio è inferiore a quello del volo o noleggio dell'auto. Inoltre, si possono comodamente ammirare bellissimi paesaggi" commenta Arkady Ginés, direttore.

Maja Planeta ha raccontato come viaggiare in treno in Europa.