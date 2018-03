Cremlino: di cosa hanno parlato Putin e Trump

Il leader americano si è congratulato per la vittoria di Putin alle elezioni presidenziali.

"Non voglio commentare gli affari interni alla Casa Bianca, abbiamo le nostre cose da fare", ha aggiunto Peskov, commentando l'informazione secondo cui i consiglieri del presidente USA hanno consigliato di non congratularsi con Putin.

Come ha sottolineato Peskov, i leader sono convenuti che il numero di problematiche impone la necessità di un loro incontro di persona. Non ci sono date specifiche per questo vertice, le parti aspirano allo sviluppo della cooperazione per la stabilità strategica e la lotta al terrorismo.

La politica mondiale

I leader hanno discusso di una serie di questioni attuali di politica mondiale. Putin e Trump hanno sottolineato la necessità di una rapida soluzione della situazione in Siria e in Ucraina. Inoltre, i presidenti hanno discusso l'idea del vertice tra USA e Corea del Nord.

"Il discorso secondo cui la Russia fornirà una piattaforma per il vertice, non è stato nominato nel corso della conversazione telefonica, ma il tema sarà discusso, è un tema estremamente importante", ha detto Peskov.

Egli ha sottolineato che Mosca è pronta a promuovere il processo di regolarizzazione nella penisola coreana. Di questo Putin ha parlato al presidente americano.

"Alla fine gli interessi di Russia e USA si toccano, sono possibili alcune differenze di tecnica, di tattica, ma l'obiettivo strategico è unico, non può essere altrimenti: siamo tutti interessati alla denuclearizzazione e alla regolarizzazione nella penisola coreana", ha sottolineato il portavoce.