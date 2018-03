Un soldato siriano ha costruito un supporto video con le barricate dei terroristi

Iyas Ajmiuah ha detto Sputnik: "io combatto con i terroristi di 5 anni, ma tutto il tempo penso a come ridurre i danni da questa guerra, come tramutare in qualcosa di buono i dispositivi dei militanti".

"Oggi ho fatto un accessorio per video, domani inventerò qualcos'altro, il processo va avanti".

Ha notato dei tubi di ferro quando hanno preso d'assalto con l'esercito le posizioni dei terroristi a Kalamun. I militanti hanno usato questi tubi per le esercitazioni. Il materiale è buono, ho cominciato a pensare che si poteva usare per qualcosa di utile e lo ha portati da un fabbro. Con il fabbro ha discusso di diverse idee, alla fine ha optato per un manico per la telecamera. Con la telecamera mostra belle immagini.

Iyas Ajmiuah e la sua invenzione © Sputnik. WILLIAM ABDALLAH

"Un vero e proprio supporto per le riprese è molto costoso. L'ho fatto per aiutare un amico, in procinto di girare in questa zona un documentario sulla cultura della Siria", ha detto l'inventore.

In precedenza il soldato ha costruito un dissalatore di acqua marina e un sistema di alimentazione dell'acqua in zone aride.