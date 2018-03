In precedenza il primo ministro dell'Ucraina Vladimir Groysman ha detto che il governo ucraino sta preparando un decreto di scioglimento del programma di cooperazione economica con la Russia. Secondo Medvedchuk, il premier tace sul fatto che la cooperazione economica e commerciale con la Russia e gli investimenti russi rimangono il più importante fattore di crescita dell'economia ucraina, alla fine del 2017 la Russia è stata tra i più grandi investitori in Ucraina.

"Gli euro riformatori preferiscono ignorarlo, ripetendo come un mantra, la ferma scelta civile dell'Ucraina. Tuttavia, la scelta delle autorità ucraine è radicalmente diversa dalle aspirazioni del popolo ucraino.

Secondo un sondaggio che risale a dicembre del The National Democratic Institute, oltre l '87% degli ucraini ha sottolineato che all'incertezza economica del paese pensa in un modo o nell'altro come a una minaccia o un grande pericolo per il suo stile di vita": le parole di Medvedchuk le riporta il servizio stampa del suo movimento sul sito web.

Egli ha osservato che la fallacia del vettore occidentale riferisce dell'incapacità di stabilizzare l'economia dell'Ucraina e dell'incapacità a fornire punti di forza nei mercati di sbocco del paese. "Per l'Ucraina, tradizionalmente focalizzata su mercati dei paesi della CSI e, in particolare, sul mercato russo, l'affiliazione, economicamente vantaggiosa, equa nei rapporti con la Russia, è stata la chiave per la crescita dell'economia, l'afflusso di investimenti, lo sviluppo del settore industriale dell'economia. Così oggi c'è solo una via d'uscita dalla grave crisi economica: il ripristino di cooperazione con la Russia. Purtroppo, il governo non capisce questo o deliberatamente distrugge l'economia del paese, il suo potenziale, il suo futuro" ha detto Medvedchuk.

Il programma di cooperazione economica per il periodo 2011-2020 tra l'Ucraina e la Russia prevede, in particolare, l'approfondimento del regime di libero scambio e reciproca protezione degli investimenti, la creazione di un sistema integrato di pagamenti, garantisce la libera circolazione dei cittadini di entrambi i paesi.