Il ministero degli Esteri polacco: perché ci sono le truppe USA in Europa

La presenza di truppe USA in Europa è il fondamento della politica polacca per la sicurezza, ha detto il ministro degli esteri polacco Jacek Czaputowicz, parlando alla Dieta nazionale.

© AFP 2018/ BARTOSZ SIEDLIK Polonia e democrazia, una relazione difficile

"La presenza militare USA in Europa è fondamentale per garantire la sicurezza militare in Europa e in Polonia" ha detto.

"Implacabile è il rafforzamento e lo sviluppo del legame transatlantico, è l'obiettivo fondamentale della politica polacca per la sicurezza", ha aggiunto.

Il ministro ha ricordato che la Polonia è uno dei pochi membri della NATO che ha eseguito la richiesta per le spese per la difesa con il 2% del PIL. Il ministro ha ricordato che la Polonia è per la "politica delle porte aperte" della NATO.