Russia risponderà duramente a eventuali sanzioni, ha detto Kosachev

Lo ha detto il capo del comitato internazionale del Consiglio della Federazione Konstantin Kosachev a Sputnik.

"In ogni caso, sia che si tratti del Regno Unito, del suo mentore gli USA o il loro satellite, la Polonia, i promotori di tali azioni devono chiaramente capire che ogni decisione non riguarda la riduzione del numero del personale diplomatico in questo paese, ma la riduzione quantitativa, e anche forse qualitativa, del livello di reciproca rappresentanza" ha sottolineato Kosachev. "Avviene su una base di reciprocità, speculare. La parità in questo senso, sono sicuro, sarà fornita da noi dura e coerente, senza ambiguità", ha concluso.

A Salisbury il 4 marzo sono stati avvelenati l'ex-colonnello della Gru Sergei Skripal, che ha lavorato per i servizi segreti britannici, e sua figlia Yulia. La parte britannica afferma che nell'avvelenamento avvenuto con la sostanza A234 è coinvolto lo Stato russo, la Russia smentisce categoricamente.