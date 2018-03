Israele: distrutto il reattore nucleare in Siria nel 2007 (VIDEO)

L'operazione si è svolta nella notte del 5 e 6 settembre 2007, ha riferito l'ufficio stampa dell'esercito. L'oggetto praticamente incompiuto si trovava in provincia di Deir ez-Zor, a 280 chilometri a nord-est di Damasco.

"Quattro aerei F-16 hanno eliminato la minaccia nucleare, non solo per Israele, ma anche per tutta la regione", hanno affermato i militari israeliani.

Hanno confermato le informazioni che finora sono circolate sui media, che non avevano ancora conferma ufficiale. L'esercito ha anche spiegato perché le informazioni sull'operazione non sono state rese note: Israele si preparava a un'azione di rappresaglia da parte della Siria.

"Dopo appena un paio di anni la provincia di Deir ez-Zor è stata invasa dallo Stato Islamico. Si può solo immaginare che tipo di danni avrebbe potuto causare, se un impianto nucleare fosse caduto nelle loro mani", hanno aggiunto i militari israeliani.

Inoltre, hanno pubblicato un video in cui si vede la distruzione del bersaglio, una massiccia costruzione di forma quadrata, e anche le foto in cui si vede che la costruzione, situata in una campagna deserta, va in rovina in contatto con l'aria. Le altre foto mostrano i piloti che hanno partecipato all'operazione, e i loro mezzi da guerra, un caccia F-15 e F-16.

Le autorità siriane a suo tempo hanno dichiarato che il colpo è caduto su un'area vuota, appartenente all'istituto scientifico per lo sviluppo dell'agricoltura.

Dopo medi dai raid USA è stato chiesto alla Agenzia Internazionale per l'energia atomica di condurre un'indagine sul "possibile segreto programma nucleare siriano". Gli esperti dell'AIEA hanno preparato un rapporto, in cui si diceva che sotto l'oggetto colpito a El-Kibar sono state trovate "particelle di uranio di origine antropica".