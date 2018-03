Caso Skripal, politologo: USA e Gran Bretagna stanno facendo pressione su NATO e UE

"Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna fanno pressioni sull'Unione Europea e la NATO per solidarietà, ma credo che il premier britannico non sia riuscito ad alzare la posta in gioco, perché qualcuno non vuole andare troppo lontano", ha detto Thomann.

Secondo lui, dopo la falsa giustificazione per la guerra in Iraq molti cittadini europei non credono più ai commenti di Francia, Germania e Regno Unito.

Le relazioni tra il Regno Unito e la Russia sono peggiorate dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal e la figlia Yulia a Salisbury. Londra è convinta che nel caso sia coinvolta la Russia. Il primo ministro britannicoTheresa May ha annunciato una serie di contromisure contro Mosca, compresa l'espulsione di 23 diplomatici russi e il congelamento di tutti i contatti bilaterali al più alto livello.

La Russia ha negato l'accusa e ha risposto espellendo 23 diplomatici britannici e chiudendo il British Council in Russia perché illegale.